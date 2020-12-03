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Пьяный чиновник сбил насмерть человека на Хмельнитчине – ГБР

Четверг, 3 декабря 2020, 15:47

Начальник пожарно-спасательного поста управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области, управляя автомобилем, сбил насмерть пешехода, который шел по обочине.

Источник: сайт Государственного бюро расследований

Детали: По предварительной информации, авария случилась 2 декабря около 17:00 возле пгт Белогорье Хмельницкой области.

Находясь за рулем собственного автомобиля Fiat, чиновник ДСНС не справился с управлением и наехал на 54-летнего пешехода, который шел по обочине неосвещенного участка дороги.

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – драгер показал 2,18 промилле.

Должностное лицо задержано. Сейчас продолжаются следственные действия.

 

Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего.

Чиновнику грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

 

Украинская правда
Темы: ДТПГСЧСХмельницкий


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