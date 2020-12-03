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Парламент Молдовы принял закон, который уменьшает полномочия президента Санду

Четверг, 3 декабря 2020, 16:20

Парламент Молдовы принял проект закона, согласно которому спецслужбу страны выведут из-под подчинения президента и передадут под контроль парламента. 

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker.

Законопроект, внесенный накануне Социалистической партией Игоря Додона и их союзниками с партии "Шор", одобрили без обсуждения в обоих чтениях, "за" проголосовали 51 депутат.

Теперь Служба информации и безопасности перейдет под парламентский контроль, ее руководителя будет назначать парламент сроком на 5 лет.

Накануне избранный президент Мая Санду назвала внесенный проект "попыткой захвата власти" и призвала своих сторонников к протестам.

Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, который в первом туре президентских выборов оказался на 3-м месте после Санду и Додона, также призвал своих однопартийцев и сторонников присоединиться к протесту.

Утром под стенами парламента собрались около тысячи человек - протестовать против законопроекта о СИБ, а также против инициативы придать русскому языку официальный статус, проектов бюджета и бюджетно-налоговой политики.

Перед людьми выступили Мая Санду и оппозиционные политики.

Напомним, Мая Санду, лидер партии "Действие и солидарность" (PAS), во втором туре президентских выборов получила 57,75% голосов избирателей, тогда как ее соперник, действующий президент Молдовы Игорь Додон - 42,25%.

Инаугурация Санду запланирована на 24 января.

Читайте также: Разгром Додона: как Мая Санду победила в Молдове и что это значит для Украины.

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Темы: Молдовавиборы
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