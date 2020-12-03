В шахте на Днепропетровщине произошел обвал: на месте работают спасатели
Четверг, 3 декабря 2020, 16:34
На шахте "Терновская", что на Днепропетровщине, произошел обвал горной породы на глубине более километра.
Источник: глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook
Прямая речь: "С шахты "Терновская" (ПАО "Криворожский железорудный комбинат") сообщают об обвале горной породы на горизонте 1383 м. На месте обрушения работают спасатели".
Детали: По предварительной информации, которой располагает Волынец, из-под завала достали одного человека. Информация о состоянии его здоровья уточняется.
Украинская правда