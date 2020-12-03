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У Зеленского ожидают при Байдене увеличения торгового оборота с США

Четверг, 3 декабря 2020, 17:42

Администрация нового президента США Джо Байдена должна обеспечить усиление торговых отношений с Украиной.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время конференции "Торговые войны: искусство защиты" заявил заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква.

"Соединенные Штаты и сейчас является одним из ключевых партнеров Украины, в том числе - в таких важных секторах, как ядерная энергетика. Мы ожидаем, что смена администрации откроет возможность для нашего сотрудничества в новых секторах, таких как IT или искусственный интеллект, а также ожидаем усиления нашего сотрудничества в энергетике, в первую очередь возобновляемой, и в торговле сжиженным газом", - заявил он.

Игорь Жовква также заявил о целесообразности создания зоны свободной торговли с США.

"Это очень хорошая идея, над которой нам надо начать думать уже сейчас. У нас есть пакет предложений об усилении торговли с Соединенными Штатами, и мы уже готовы к диалогу с новой администрацией", - добавил он.

Напомним, ранее торговый представитель Украины Тарас Качка выразил сомнение в том, что новая администрация в США поддерживает такую ​​инициативу, но он считает такую ​​либерализацию нужной для Украины.

Темы: ЗеленскийСШАБайден


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