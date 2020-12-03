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Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии

Четверг, 3 декабря 2020, 17:05
Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии

Политик по имени Адольф Гитлер победил на местных выборах в Намибии.

Источник: BBC News Украина

Детали: Его полное имя - Адольф Гитлер Уумуна, и назван он был в честь бывшего лидера Германии.

Адольф Г. Уумуна - как он обозначен в избирательном бюллетене - получил 1 196 голосов (почти 85% поддержки), по сравнению с 213 у его оппонента, на местных выборах в районе Ошана, расположенном на севере страны.

Прямая речь Уумуна: "Тот факт, что у меня такое имя, не означает, что я собираюсь завоевать Ошану. Это не значит, что я стремлюсь к мировому господству".

Справка: Уумуна стал выдвиженцем от партии СВАПО, правящей в Намибии с момента провозглашения независимости от ЮАР в марте 1990 года.

Сама партия, с 1994 по 2019 гг. имевшая более 60% мест в парламенте, на последних региональных выборах стала терять поддержку населения и получила всего 57% по сравнению с 83%, полученным в 2015 году.

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Темы: виборы
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