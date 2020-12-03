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Украина вскоре начнет переговоры о свободной торговле услугами с Израилем

Четверг, 3 декабря 2020, 19:03

Украина и Израиль начнут переговоры о либерализации торговли услугами, как только заработает соглашение о свободной торговле товарами.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время конференции "Торговые войны: искусство защиты" заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

"ЗСТ с Израилем начнет работать с начала 2021 года. Но, как вы знаете, это соглашение имеет много исключений. Поэтому можно говорить, что оно в первую очередь имеет политический характер. Поэтому мы возлагаем большие надежды на другое соглашение - о свободной торговле услугами" , - заявил он.

По словам Игоря Жовквы, предыдущие договоренности о таких переговорах были достигнуты еще в прошлом году во время визита в Киев премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

"Это соглашение должно помочь украинскому IT-сектору и не только ему. Поэтому мы с нетерпением ждем начала действия режима свободной торговли товарами и готовимся к новым переговорам с Израилем", - добавил он.

Читайте также: Свободная торговля и ничего лишнего: что дает Украине ЗСТ с Израилем.

Темы: ИзраильторговляУкраина


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