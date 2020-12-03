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Во Франции заложили первые корпуса катеров для украинских пограничников

Четверг, 3 декабря 2020, 19:30

Началось строительство катеров для Государственной пограничной службы в рамках украинского-французского рамочного договора по усилению системы морской безопасности и охраны границы Украины.

Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков, которого цитирует пресс-служба МВД

Прямая речь: "Началось строительство катеров для Государственной пограничной службы. Корпуса уже готовы на 30-50%. Через 3 года украинские пограничники получат 20 судов для охраны границы, операций наблюдения и противодействия ДРГ: 5 из них будут изготовлены в Украине".

Детали: Ожидается, что уже в начале весны 2021 года группа украинских экспертов отбудет во французский город Ле-Сабль-д'Олон для обеспечения постоянной обратной связи и непрерывности процесса построения катеров.

Украинская и французская сторона обсуждают возможность комплектования будущих пограничных катеров определенным оборудованием и другими средствами, необходимыми для охраны морских рубежей. Кроме того, сейчас обсуждаются вопросы обучения технического персонала и команд катеров, технической поддержки и послепродажного обслуживания и тому подобное.

Предыстория:

  • Осенью 2019 года было подписано межправительственное рамочное соглашение между Украиной и Францией на изготовление и поставку для нужд системы пограничной безопасности 20 пограничных патрульных катеров.
  • Соглашение было ратифицировано Верховной Радой 4 марта 2020 года. Оно предусматривает кредитование правительством Франции и ведущими европейскими банками строительства катеров на сумму 136,5 млн евро.
  • Французская компания ОСЕА выбрала украинским партнером судостроительное предприятие "Нибулон", которое построит пять судов проекта FPB 98 MKI.
  • 22 июля 2020 года в Николаеве на территории завода "Нибулон" был подписан соответствующий контракт.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаМВДФранция


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