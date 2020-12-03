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Совет Европы обеспокоен незавершенным расследования убийства Гонгадзе спустя 20 лет

Четверг, 3 декабря 2020, 18:48

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) рассмотрел выполнение украинской властью решения Европейского суда по правам человека по делу "Гонгадзе против Украины" и выразил обеспокоенность по поводу незавершенного расследования спустя 20 лет после убийства журналиста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение КМСЕ.

Комитет с "глубоким беспокойством" отметил, что спустя 20 лет после похищения и убийства Гонгадзе производства по делу еще не завершено, и не было достигнуто ощутимого прогресса ни в завершении кассационного производства по делу Пукача, одного из виновных в убийстве, ни в криминальнальном расследовании по факту подстрекательства и организации убийства.

Комитет призвал украинскую власть как можно скорее предоставить информацию о результатах кассационного производства в отношении приговора, вынесенного Пукачу.

Члены комитета выразили надежду, что производство будет быстро завершено, тогда как оно уже три года ждет рассмотрения в Верховном суде.

КМСЕ также "настойчиво призвал власти обеспечить скорейшее завершение расследования" по факту подстрекательства и организации убийства в соответствии со стандартами Конвенции по правам человека.

Комитет призвал украинскую власть предоставить подробную информацию о состоянии и ожидаемых сроках расследования, принимая во внимание, среди прочего, передачу дела Государственному бюро расследований.

На предыдущем рассмотрении этого дела в ноябре 2019 года Комитет министров СЕ выразил разочарование, что после 18 лет расследования обстоятельств гибели журналиста Георгия Гонгадзе организаторы и заказчики убийства до сих пор не обнаружены.

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