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Дело Гандзюк: Павловского освободили из-под стражи

Четверг, 3 декабря 2020, 19:57

Игоря Павловского, которого суд признал виновным в сокрытии информации об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, освободили из-под стражи.

Источник: адвокат Павловского Владимир Сергет в комментарии УП

Прямая речь Сергета: "У него закончилась мера пресечения, поэтому отсутствовали основания содержания под стражей".

Детали: Адвокат отметил, что Павловского освободили еще 24 ноября, а прокуратура не подавала ходатайство о продлении ареста.

Предыстория: Ранее на судебном заседании в Одессе Игорь Павловский подтвердил вину главы Херсонского облсовета Владислава Мангера в заказе нападения на Катю Гандзюк, которая в результате химических ожогов серной кислотой умерла.

Приморский суд Одессы в пятницу 16 октября признал Павловского виновным в сокрытии информации об убийстве Гандзюк и приговорил его к двум годам лишения свободы условно, то есть освободив на испытательный срок в один год.

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Что было раньше:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерлав больнице после многих операций.
  • 6 июня 2019 года суд вынес приговоры 5 обвиняемым после того, как они признали свою вину и пошли на сделку со следствием: координатор нападения Сергей Торбин получил 6 лет и 6 месяцев лишения свободы, нападавший Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы, Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – 4 года заключения, Виктор Горбунов – 3 года.
  • В апреле СБУ заявила о завершении досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Гандзюк
  • 12 июня досудебное расследование по делу Гандзюк продолжили ввиду новых обстоятельств. В тот же день Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе Мангера, 16 июня СБУ сделала это, 17 июня его задержали, а 19-го – взяли под стражу.

Украинская правда
Темы: нападение на ГандзюкХерсон


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