Дело Гандзюк: Павловского освободили из-под стражи

Игоря Павловского, которого суд признал виновным в сокрытии информации об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, освободили из-под стражи.

Источник: адвокат Павловского Владимир Сергет в комментарии УП

Прямая речь Сергета: "У него закончилась мера пресечения, поэтому отсутствовали основания содержания под стражей".

Детали: Адвокат отметил, что Павловского освободили еще 24 ноября, а прокуратура не подавала ходатайство о продлении ареста.

Предыстория: Ранее на судебном заседании в Одессе Игорь Павловский подтвердил вину главы Херсонского облсовета Владислава Мангера в заказе нападения на Катю Гандзюк, которая в результате химических ожогов серной кислотой умерла.

Приморский суд Одессы в пятницу 16 октября признал Павловского виновным в сокрытии информации об убийстве Гандзюк и приговорил его к двум годам лишения свободы условно, то есть освободив на испытательный срок в один год.

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