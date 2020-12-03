На месте убийства Амины Окуевои открыли мемориал

3 декабря в Глевахе в Фастовском районе Киевской области открыли мемориальный знак на месте гибели Амины Окуевои.

Источник: пресс-служба МВД

Детали: На открытии присутствовала мама Амины Ирина Каминская. Она отметила, что мемориал сделан в виде скалы и отлит из бетона, установленный на месте, откуда злоумышленники стреляли в Амину. На памятнике надпись из Корана: "Не считайте мертвыми тех, кто погиб на пути к Аллаху"

Заместитель главы МВД Антон Геращенко напомнил, что в этом году задержали исполнители убийства, а заказчики находятся в России.

Прямая речь Геращенко: "Основной подозреваемый Игорь Редькин сейчас находится под следствием, а дело готово к передаче в суд. 4 декабря суд продолжит ему меру пресечения. У нас есть данные о возможной провокации, что подозреваемому станет плохо, чтобы вывезти его из суда. Однако, мы готовы к таким провокациям ".

Напомним: В январе 2020 года исполнителей преступления задержали. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что речь идет о "группе киллеров". Он сообщил, что ДНК одного из задержанных совпало с ДНК на оружии, брошенного на месте преступления.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в состав преступной группы в целом входило семь человек.

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