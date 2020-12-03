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В Британию прибыли первые партии вакцины Pfizer/BioNTech – СМИ

Четверг, 3 декабря 2020, 20:52

Первые партии вакцины от COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, прибыли в Великобританию.

Об этом сообщил британский телеканал Sky News, пишет "Европейская правда".

Великобритания стала первой западной страной, которая утвердила использование вакцины Pfizer/BioNTech. Ожидается, что препарат начнут применять во вторник, 8 декабря.

Сообщается, что вакцину привезли грузовиками через тоннель под Ла-Маншем и сейчас ее развозят по территории страны.

Вакцина производится в Бельгии и перед введением ее необходимо хранить при температуре -70°C.

На следующей неделе вакцина будет в распоряжении 50 больниц. Первыми ее получат люди, старше 80 лет, и персонал домов престарелых.

С поступлением новых доз, которые прибудут, возможно, в новом году, вакцинация будет проводиться для других групп риска.

Ожидается, что основная часть вакцинации будет проходить в период с января по апрель.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил в среду, что распространение вакцины столкнется с "огромными материально-техническими проблемами". Он отметил, что понадобится несколько месяцев для защиты от коронавируса всех уязвимых групп.

Правительство Великобритании в настоящее время заказало 40 млн доз вакцины. Этого достаточно для иммунизации 20 млн человек. Ожидается, что сначала в страну поступит 800 000 доз. 

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