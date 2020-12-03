Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Британию прибыли первые партии вакцины Pfizer/BioNTech – СМИ

Четверг, 3 декабря 2020, 21:52

Первые партии вакцины от COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, прибыли в Великобританию.

Об этом сообщил британский телеканал Sky News, пишет "Европейская правда".

Великобритания стала первой западной страной, которая утвердила использование вакцины Pfizer/BioNTech. Ожидается, что препарат начнут применять во вторник, 8 декабря.

Сообщается, что вакцину привезли грузовиками через тоннель под Ла-Маншем и сейчас ее развозят по территории страны.

Вакцина производится в Бельгии и перед введением ее необходимо хранить при температуре -70°C.

На следующей неделе вакцина будет в распоряжении 50 больниц. Первыми ее получат люди, старше 80 лет, и персонал домов престарелых.

С поступлением новых доз, которые прибудут, возможно, в новом году, вакцинация будет проводиться для других групп риска.

Ожидается, что основная часть вакцинации будет проходить в период с января по апрель.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил в среду, что распространение вакцины столкнется с "огромными материально-техническими проблемами". Он отметил, что понадобится несколько месяцев для защиты от коронавируса всех уязвимых групп.

Правительство Великобритании в настоящее время заказало 40 млн доз вакцины. Этого достаточно для иммунизации 20 млн человек. Ожидается, что сначала в страну поступит 800 000 доз. 



powered by lun.ua
Главное сегодня

Таран: Украина готова увеличить взносы в операции НАТО и надеется на ПДЧ в 2021

Впервые за 29 лет в Украине построят три новых самолета АН-178 – Уруский

Во время январского локдауна, вероятно, будут работать курорты и церкви – Ляшко

фотоУбийство Александра Деревянко: двух подозреваемых схватили

Суд отменил региональный статус русского языка на Одесчине

В Минздраве рассказали, кто бесплатно получит вакцину от коронавируса

Все новости...
Последние новости
21:57
ДТП на Луганщине: погиб боец батальона Луганск-1, трое госпитализированных
21:16
В акватории морей объявлено штормовое предупреждение, в Киеве – туман
20:50
Из более 100 предприятий "Укроборонпрома" останется до 65 – министр
20:41
Видео КартаПреодолев 6 миллиардов километров, японский космический зонд доставил на Землю образцы астероида
20:05
Таран: Украина готова увеличить взносы в операции НАТО и надеется на ПДЧ в 2021
19:20
На Николая в Николаеве откроют мобильный госпиталь для больных COVID
18:36
фотоВ Киеве открыли памятник космонавту Каденюку
18:16
Во Франции новая волна протестов из-за закона о защите полиции
18:11
ЕС пока не планирует экстренного саммита по Brexit
17:52
ООС: 5 нарушений "тишины", украинские военные отвечали
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!