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"Заря" в Лиге Европы сенсационно одолела английский "Лестер"

Четверг, 3 декабря 2020, 20:54
Заря в Лиге Европы сенсационно одолела английский Лестер

Луганская "Заря" в матче 5 тура группового турнира Лиги Европы со счетом 1:0 победила английский "Лестер".

Игра прошла в четверг 3 декабря в Запорожье.

После победы в прошлом туре Лиги Европы над греческим АЕКом луганский клуб сыграл на равных и с одним из лидеров английской Премьер-Лиги. И хотя "Лестер" приехал в Украину без нескольких игроков основы, но это не повлияло на желание англичан победить в этой встрече.

Первый момент был за "Зарей". Уже на третьей минуте после удара Вячеслава Кочергина "Лестер" спасает вратарь Дэнни Уорд, отразивший мяч на угловой. В еще одном моменте Кочергин ударом метров с 20-ти пробил выше ворот. Атаки же британцев заканчивались ударом со среднего расстояния и выше ворот.

На 31-й минуте свой шанс выйти вперед потеряли гости, когда Дженгиз Ундер вышел один на один с вортарем "Зари", и не попал в ворота. На старте второго тайма обе команды снова выдали атакующую игру. На 51-й минуте после удара головой Владлена Юрченко мяч попадает в перекладину ворот "Лестера".

Опасный ответ от "Лестера" произошел на семьдесят шестой минуте, но Фофана из выгодной позиции не попал в ворота. За пару минут снова опасность у ворот луганского клуба. Вратарь "Зари" Никола Василь дважды спасает свою команду после ударов Келечи Ихеаначо и Джеймса Мэддисона.

Впрочем "Заря" не остановилась и показала характер. На 85-й минуте украинский клуб забивает победный гол. После прострела с фланга от Дениса Фаворова Аллахьяр Сайядманеш забивает в пустые ворота с метра.

На последней добавленной минуте к основному времени сейв Василя после удара Ундера в верхний угол ворот спас для луганского клуба победу.

После 5 туров в группе G "Заря" набрала шесть пунктов. В другом матче группы "Брага" на выезде со счетом 4:2 победила АЕК. "Лестер" и "Брага" набрали по 10 очков и завоевали путевку в плей-офф. "Заря" же даже в случае победы в последнем туре не поднимется выше третьего места.

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол
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