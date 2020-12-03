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В Италии рекорд умерших от COVID впервые с пика весной

Четверг, 3 декабря 2020, 22:45

В четверг в Италии зарегистрировано 993 смерти в связи с коронавирусом - еще ни разу с начала эпидемии, даже во время сложной для страны первой волны, количество погибших не было столь высоким.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

Предыдущее рекордное суточное количество смертей составило 919 и было зарегистрировано 27 марта, на пике первой волны эпидемии.

За сутки зарегистрировано 23 255 новых подтвержденных случаев заражения по сравнению с 20 709 в среду. Накануне сообщили о 684 смертях за сутки.

Количество людей, которые вылечились за сутки, практически равно числу новых заражений (23474 человека).

Хотя смертность возросла, в целом кривая заражения демонстрирует признаки сглаживания в течение последней недели, а количество госпитализаций снижается.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте должен обратиться к нации в четверг вечером и рассказать о новых ограничениях, которые включают запрет на поездки в период Рождества.

В Италии умерли 58 038 человек с момента начала эпидемии в феврале. Она на втором месте в Европе по количеству жертв после Великобритании, которая пересекла отметку в 60 тысяч.



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