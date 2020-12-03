Венедиктова хочет, чтобы Рада не могла увольнять генпрокурора

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова предлагает принять закон, который бы сделал невозможным увольнение генпрокурора Верховной Радой.

Источник: Венедиктова в эфире "1+1", которую цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Венедиктовой: "У меня есть хорошая идея… законопроекта. У нас действительно должен быть независимый генеральный прокурор.

Президент должен вынести кандидатуру в зал, парламент должен поддержать эту кандидатуру, а снять по политическим мотивам не может. Можем взять как аналогию руководителя НАБУ и руководителя САП".

Детали: При этом Венедиктова подчеркнула, что этим законопроектом не хочет "себя цементировать", а уже для следующего генпрокурора. Она считает, что у такой идеи может быть поддержка среди нардепов.

Справка: Сейчас Верховная Рада может выразить недоверие генеральному прокурору, после чего он должен уйти в отставку.

Напомним: Последние дни Офис генпрокурора и Национальное антикоррупционное бюро расследования обменялись взаимными обвинениями.

НАБУ обвинило Венедиктову в саботаже трех резонансных дел: дело квартир для Нацгвардии, экстрадиция олигарха Олега Бахматюка, дело "Роттердам+".

В ОГП ответили, что Бюро такими заявлениями пытается скрыть свою неэффективную работу.