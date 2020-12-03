Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Венедиктова хочет, чтобы Рада не могла увольнять генпрокурора

Четверг, 3 декабря 2020, 22:58
Венедиктова хочет, чтобы Рада не могла увольнять генпрокурора

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова предлагает принять закон, который бы сделал невозможным увольнение генпрокурора Верховной Радой.

Источник: Венедиктова в эфире "1+1", которую цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Венедиктовой: "У меня есть хорошая идея… законопроекта. У нас действительно должен быть независимый генеральный прокурор.

Президент должен вынести кандидатуру в зал, парламент должен поддержать эту кандидатуру, а снять по политическим мотивам не может. Можем взять как аналогию руководителя НАБУ и руководителя САП".

Детали: При этом Венедиктова подчеркнула, что этим законопроектом не хочет "себя цементировать", а уже для следующего генпрокурора. Она считает, что у такой идеи может быть поддержка среди нардепов.

Справка: Сейчас Верховная Рада может выразить недоверие генеральному прокурору, после чего он должен уйти в отставку.

Напомним: Последние дни Офис генпрокурора и Национальное антикоррупционное бюро расследования обменялись взаимными обвинениями.

НАБУ обвинило Венедиктову в саботаже трех резонансных дел: дело квартир для Нацгвардии, экстрадиция олигарха Олега Бахматюка, дело "Роттердам+".

В ОГП ответили, что Бюро такими заявлениями пытается скрыть свою неэффективную работу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаВенедиктова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
Все новости...
Реклама: