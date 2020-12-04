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За октябрь и ноябрь коронавирус унес жизни еще 500 000 человек

Пятница, 4 декабря 2020, 01:11

За октябрь и ноябрь 2020 года в мире умерло более 500 000 пациентов с COVID-19.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Сейчас в мире диагностировано 65 миллионов случаев заражения коронавируса, 45 миллионов больных вылечились, 1 510 350 пациентов с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 18 миллионов человек.

Что предшествовало: 28 сентября мир пересек отметку в 1 миллион смертей из-за коронавируса.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус


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