За октябрь и ноябрь коронавирус унес жизни еще 500 000 человек
Пятница, 4 декабря 2020, 01:11
За октябрь и ноябрь 2020 года в мире умерло более 500 000 пациентов с COVID-19.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Сейчас в мире диагностировано 65 миллионов случаев заражения коронавируса, 45 миллионов больных вылечились, 1 510 350 пациентов с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 18 миллионов человек.
Что предшествовало: 28 сентября мир пересек отметку в 1 миллион смертей из-за коронавируса.
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