Лукашенко нельзя считать президентом Беларуси — МИД Канады

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Александра Лукашенко нельзя считать президентом Беларуси, поскольку ему не хватает для этого легитимности.

Источник: Укринформ

Прямая речь: "Канада твердо убеждена, что Александру Лукашенко не хватает легитимности быть лидером Беларуси. Мы продолжаем отстаивать внедрение рекомендаций отчета Московского механизма, в частности освобождение всех выборочно задержанных, начала сущностного диалога между властью и оппозицией для поиска мирного выхода из ситуации и прекращению насилия, совершенного властями и хорошо задокументированного ".

Детали: Глава МИД Канады отметил, что "Канада поддерживает народ Беларуси, как всегда делала и будет делать в дальнейшем .. Мы не будем молчать, когда совершается насилие и разрушается демократия".

Что предшествовало: В воскресенье, 29 ноября, Минск вновь заполонила спецтехника и силовики, которые чтобы разогнать демонстрантов применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Власть закрывала центральные станции метро и блокировала интернет. Были задержаны более 400 человек, среди которых, в частности, журналисты.