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Войска России в Украине вели обстрел из минометов, гранатометов и артиллерийских систем

Пятница, 4 декабря 2020, 06:10
Войска России в Украине вели обстрел из минометов, гранатометов и артиллерийских систем

Российско-оккупационные войска на востоке Украины прошедшие сутки 9 раз нарушили перемирие. Оккупанты использовать минометы, гранатометы и тяжелое вооружение.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 3 декабря, было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

Так, вблизи Водяного противник совершил обстрел позиций из минометов 120-го калибра и автоматического гранатомета. Недалеко от этого же населенного пункта, используя запрещенные мины ПОМ-2, враг четыре раза провел дистанционное минирование местности перед позициями наших войск.

Также, оккупанты провели несколько провокационных выстрелов из ручных противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Шумы и Авдеевка, а вблизи опытно - из подствольного гранатомета.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было. Огонь наши воины не раскрывали.

С начала текущих суток, в утренние часы 4 декабря, российско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 и использовали запрещено тяжелое вооружение, а именно артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы, осуществив обстрел наших позиций вблизи населенного пункта Водяное.

Огневые действия противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения огонь в ответ не открывали."

Важно знать: По состоянию на 30 ноября, по данным военной разведки Украины, штатная численность российских оккупационных войск в Донбассе составляет 35 500 человек, в том числе, около 3000 кадровых военных России.

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Темы: ДонбассОбъединенные силы на ДонбассеРосcияоккупация
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