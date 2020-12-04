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Байден попросит американцев носить маски 100 дней

Пятница, 4 декабря 2020, 08:03
Байден попросит американцев носить маски 100 дней

Избранный президент США Джо Байден заявляет, что попросит американцев носить защитные маски в течение его первых 100 дней на посту.

Источник: Байден в эфире CNN в первом после избрания совместном интервью с избранным вице-президентом Камалой Харрис, "Радио Свобода"

Прямая речь Байдена: "В день инаугурации я попрошу людей в течение 100 дней носить маски... не навсегда, только 100 дней".

Детали: Администрация Байдена примет полномочия в январе на фоне ухудшения ситуации с пандемией COVID-19.

По словам Байдена, широкое использование масок приведет к "значительному снижению" в распространении вируса.

Избранный президент часто призывал носить маски во время избирательной кампании.

Однако он признавал, что президент может не иметь законных полномочий выдавать общенациональное распоряжения.

В интервью Байден сказал, что там, где он имеет исполнительную власть, в том числе по федеральной собственности и межгосударственному транспорту, включая самолеты и автобусы, он выдаст указ, требующий ношения масок.

Байден также заявил, что готов публично вакцинироваться от коронавируса.

Справка: Американские органы здравоохранения заявляют, что ношение маски обеспечивает определенную защиту человеку, который ее надевает, и помогает уменьшить передачу вируса от зараженных людей.

Авиакомпании, аэропорты и большинство общественного транспорта в стране уже требуют ношения масок.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденСШАкоронавирусCovid-2019
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