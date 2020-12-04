Языковой омбудсмен призвал депутатов не нарушать закон и говорить на государственном

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал депутатов советов всех уровней соблюдать закон и разговаривать на украинском языке.

Источник: Кремень в Facebook

Прямая речь: "Учитывая публичную информацию, неоднократные обращения и жалобы граждан, поступающие в Секретариат уполномоченного, хотел бы еще раз подчеркнуть, что в соответствии со статьей 12 закона ("Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" – ред.), рабочим языком деятельности органов местного самоуправления, в том числе языком заседаний, мероприятий, встреч, документооборота и делопроизводства, является государственный язык. Поэтому обращаюсь к депутатам советов всех уровней неуклонно выполнять языковое законодательство".

Детали: Он также напомнил, что с 16 января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны будут обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

Кремень призвал представителей местной власти обеспечить реализацию этой нормы и языкового законодательства в целом на предприятиях, в торговых сетях, в учреждениях и организациях коммунальной формы собственности.

По словам языкового омбудсмена, важно способствовать овладению государственным языком гражданами Украины, создавать условия для улучшения качества преподавания в учебных заведениях, открывать курсы по изучению украинского языка, в том числе по профессиональному направлению, поддерживать книгоиздание и книгораспространение, поощрять учреждения культуры и искусства.

Что было раньше: Ранее Кремень заявил, что с 2021 года каждый, кто в будущем будет претендовать на должности в органах государственной власти или местного самоуправления, должен будет подтвердить свое знание государственного языка.