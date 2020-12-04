Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Языковой омбудсмен призвал депутатов не нарушать закон и говорить на государственном

Пятница, 4 декабря 2020, 09:25
Языковой омбудсмен призвал депутатов не нарушать закон и говорить на государственном
Фото с Facebook Кременя

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал депутатов советов всех уровней соблюдать закон и разговаривать на украинском языке.

Источник: Кремень в Facebook

Прямая речь: "Учитывая публичную информацию, неоднократные обращения и жалобы граждан, поступающие в Секретариат уполномоченного, хотел бы еще раз подчеркнуть, что в соответствии со статьей 12 закона ("Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" – ред.), рабочим языком деятельности органов местного самоуправления, в том числе языком заседаний, мероприятий, встреч, документооборота и делопроизводства, является государственный язык. Поэтому обращаюсь к депутатам советов всех уровней неуклонно выполнять языковое законодательство".

Детали: Он также напомнил, что с 16 января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны будут обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

Кремень призвал представителей местной власти обеспечить реализацию этой нормы и языкового законодательства в целом на предприятиях, в торговых сетях, в учреждениях и организациях коммунальной формы собственности.

По словам языкового омбудсмена, важно способствовать овладению государственным языком гражданами Украины, создавать условия для улучшения качества преподавания в учебных заведениях, открывать курсы по изучению украинского языка, в том числе по профессиональному направлению, поддерживать книгоиздание и книгораспространение, поощрять учреждения культуры и искусства.

Что было раньше: Ранее Кремень заявил, что с 2021 года каждый, кто в будущем будет претендовать на должности в органах государственной власти или местного самоуправления, должен будет подтвердить свое знание государственного языка.

Украинская правда
Темы: языкместная власть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
язык
"Я хотела понимать обращение Зеленского": истории иностранцев, которые учат украинский
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Зеленский подписал закон о продлении перехода на украинский для школ с языками ЕС
Последние новости
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
Все новости...
Реклама: