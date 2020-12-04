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Большинство украинцев хотят массовых тестов на COVID - опрос

Пятница, 4 декабря 2020, 11:49

Большинство украинцев поддерживают идею массового тестирования на коронавирус.

Источник: опрос социологической группы "Рейтинг" относительно оценки медицинской сферы, проведенного 27 ноября - 1 декабря

Детали: 79% опрошенных поддерживают идею массового тестирования населения и обязательную изоляцию выявленных больных как средство борьбы с коронавирусом. Противоположного мнения - 17%.

В эффективность такого мероприятия верят 73%, не верят - 19%.

Справка: Методом личного формализованного интервью (face-to-face) 27 ноября - 1 декабря социологи опросили 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Украинская правда
Темы: коронавируссоциология


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