Большинство украинцев хотят массовых тестов на COVID - опрос

Большинство украинцев поддерживают идею массового тестирования на коронавирус.

Источник: опрос социологической группы "Рейтинг" относительно оценки медицинской сферы, проведенного 27 ноября - 1 декабря

Детали: 79% опрошенных поддерживают идею массового тестирования населения и обязательную изоляцию выявленных больных как средство борьбы с коронавирусом. Противоположного мнения - 17%.

В эффективность такого мероприятия верят 73%, не верят - 19%.

Справка: Методом личного формализованного интервью (face-to-face) 27 ноября - 1 декабря социологи опросили 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.