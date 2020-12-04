Большинство украинцев хотят массовых тестов на COVID - опрос
Пятница, 4 декабря 2020, 11:49
Большинство украинцев поддерживают идею массового тестирования на коронавирус.
Источник: опрос социологической группы "Рейтинг" относительно оценки медицинской сферы, проведенного 27 ноября - 1 декабря
Детали: 79% опрошенных поддерживают идею массового тестирования населения и обязательную изоляцию выявленных больных как средство борьбы с коронавирусом. Противоположного мнения - 17%.
В эффективность такого мероприятия верят 73%, не верят - 19%.
Справка: Методом личного формализованного интервью (face-to-face) 27 ноября - 1 декабря социологи опросили 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.
Украинская правда