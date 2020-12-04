Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Латвии провели обыски из-за возможного нарушения санкций ЕС, связанных с Украиной

Пятница, 4 декабря 2020, 11:56

Служба государственной безопасности Латвии (VDD) провела санкционированные судом процессуальные действия в отношении семи человек в Риге и ее окрестностях в связи с подозрениями в нарушении международных санкций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте спецслужбы.

Процессуальные действия проводились в рамках уголовного дела, расследуемого службой, возбужденного 16 января 2020 года в соответствии с частью первой статьи 84 Уголовного закона (за нарушение санкций, наложенных Организацией Объединенных Наций, Европейским союзом и другими международными организациями, или национальных санкций, наложенных Латвийской Республикой).

"Информация, полученная в ходе расследования, вызывает подозрения о передаче экономических ресурсов лицу, подпадающему под санкции Евросоюза за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - говорится в заявлении.

В ходе процессуальных действий СГБ получила большой объем информации, в том числе носители данных и документы. К лицам применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, но не уточняется какие именно.

Служба также заявила, что воздерживается от дальнейших комментариев на время расследования.

Темы: Латвиясанкции


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаСоциологи сравнили отношение украинцев к Степанову, Супрун и другим медикам

Россия заявила о перестрелке на границе с Украиной

Степанов рассказал, когда Украина получит вакцину от COVID-19

МОЗ предлагает локдаун после Нового года

Позитивная динамика сохраняется: 15,1 тысячи больных с COVID, 13,4 тысячи выздоровевших

фото, видео"Схемы" показали элитную жизнь временного "главного следователя" СБУ

Все новости...
Латвия
Латвия вводит режим ЧС из-за коронавируса
В Латвии радио оштрафовали за интервью с Жириновским
Главы МИД Латвии и Эстонии ушли на карантин из-за коронавируса у словенского министра
Последние новости
13:17
Снайпер боевиков ранил бойца ООС
13:12
Нардепы поддержали закон о списании налоговых долгов до 3060 гривень
12:55
У Тихановской показали 6 сценариев развития ситуации в Беларуси
12:49
В ЕС подтвердили решение отложить заседание Совета ассоциации с Украиной
12:44
Даже при жестком карантине транспорт не закроют – премьер
12:40
Рада приняла закон Зеленского о 8 тысячах помощи ФОПам и наемным работникам
12:39
НАПК о "компромиссе" Рады: Комитет предлагает "санаторий" для коррупционеров
12:28
Украинские пограничники не слышали никаких выстрелов на границе и ждут встречи с представителями РФ
12:23
В Киеве более тысячи пациентов с COVID в тяжелом состоянии
12:16
Налоговый комитет Рады утвердил законопроект Зеленского по поддержке бизнеса
Все новости...