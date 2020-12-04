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В Латвии провели обыски из-за возможного нарушения санкций ЕС, связанных с Украиной

Пятница, 4 декабря 2020, 10:56

Служба государственной безопасности Латвии (VDD) провела санкционированные судом процессуальные действия в отношении семи человек в Риге и ее окрестностях в связи с подозрениями в нарушении международных санкций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте спецслужбы.

Процессуальные действия проводились в рамках уголовного дела, расследуемого службой, возбужденного 16 января 2020 года в соответствии с частью первой статьи 84 Уголовного закона (за нарушение санкций, наложенных Организацией Объединенных Наций, Европейским союзом и другими международными организациями, или национальных санкций, наложенных Латвийской Республикой).

"Информация, полученная в ходе расследования, вызывает подозрения о передаче экономических ресурсов лицу, подпадающему под санкции Евросоюза за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - говорится в заявлении.

В ходе процессуальных действий СГБ получила большой объем информации, в том числе носители данных и документы. К лицам применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, но не уточняется какие именно.

Служба также заявила, что воздерживается от дальнейших комментариев на время расследования.

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Темы: Латвиясанкции
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