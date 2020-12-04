У Тихановской показали 6 сценариев развития ситуации в Беларуси

Советник лидера беларусской оппозиции Светланы Тихановской Александр Добровольский рассказал о шести возможных сценариях развития ситуации в Беларуси.

Источник: сайт Тихановской

Детали: По его словам, в сложившейся ситуации события могут развиваться по таким сценариям:

Новые выборы в результате переговоров

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко готов к переговорам и назначает переговорную группу. Со стороны протестующих в переговорах принимает участие назначенная Тихановской переговорная группа, которая сотрудничает с Координационным советом.

Новые выборы, поскольку должность президента становится вакантной

Тут есть несколько подпунктов: бегство Лукашенко из страны, подача в отставку, арест. При таком развитии событий необходимо созвать круглый стол с участием представителей правительства, Тихановской и Координационного совета, чтобы решить, как проводить выборы.

Еще один вариант - вступление Тихановской в должность исполняющей обязанности президента, она же и организует выборы.

Ужесточение режима, массовые репрессии, возможное введение чрезвычайного или военного положения

Лукашенко может подписать указ о чрезвычайном или военном положении, ввести комендантский час на части территории страны, закрыть границы, ограничить передвижение по стране, десятки тысяч человек — в заключении, оппозиция — в подполье.

Попытки Лукашенко затянуть время с обещанием конституционной реформы в надежде, что протесты утихнут

Проводится всебеларусское народное собрание, на котором принимается проект изменения Конституции. В этой ситуации Лукашенко не сможет рассчитывать на общественную поддержку, кризис государственного управления и экономический кризис будут усиливаться. Акции протеста будут продолжаться, приобретая новые формы.

По мнению Добровольского, Лукашенко вряд ли пойдет на объявление новых выборов. Он будет затягивать нынешнюю неопределенную ситуацию, что в любой момент может привести к обострению кризиса.

Введение в Беларусь российских военных и полицейских формирований

Россия может ввести войска и полицейские силы, ссылаясь на обязательства в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и/или просьбы самого Лукашенко. Лукашенко либо отстраняется от должности, либо лишается реальной власти. Происходит раскол в силовых структурах. Формируется движение сопротивления. Начинаются массовые протесты, появляются очаги вооруженных столкновений. Вводятся жесткие санкции против руководства Беларуси и России. В России начинаются волнения. У России достаточно ресурсов на поддержание ситуации в течение нескольких лет. Однако ситуация становится нестабильной. Будут тенденции перетекания сценария в сценарий 1 или 2. При этом общественные настроения приведут к появлению массового антироссийского движения. Отношения с Россией будут безнадежно испорчены.

Номенклатурный или военный переворот. Отстранение Лукашенко от власти

В случае номенклатурного переворота группа высокопоставленных чиновников отстраняет Лукашенко от власти. Следствие: перетекание в сценарий 2.

Военный переворот предполагает, что подразделения силовых структур берут под контроль ситуацию, нейтрализуют репрессивные подразделения и отстраняют Лукашенко от власти. Следствия: Перетекание в сценарий 2 или период военного положения, а затем перетекание в сценарий 2.

По мнению Добровольского, только первые два сценария устойчивы и могут иметь стабильные последствия. Результатом их реализации является разрешение базового противоречия (народ отказал Лукашенко в доверии и требует его ухода, но Лукашенко отказывается уходить).