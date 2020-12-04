Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Верховный суд Нидерландов отказал РФ в отсрочке выплаты $50 млрд по делу "ЮКОСа"

Пятница, 4 декабря 2020, 13:31

Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России о приостановке исполнения судебных решений Гаагского арбитража по искам бывших акционеров  нефтяной компании "ЮКОС".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу суда.

"В деле между Российской Федерацией и тремя бывшими акционерами нефтяной компании "ЮКОС" Верховный суд сегодня отклонил ходатайство Российской Федерации о приостановке исполнения арбитражных решений, вынесенных в 2014 году. Эти решения обязали Российскую Федерацию выплатить около 50 миллиардов долларов компенсации за неспособность защитить интересы акционеров", - говорится в сообщении суда.

Суд оценил, как будут затронуты интересы обеих сторон в случае приостановления исполнения решений, и не нашел оснований для удовлетворения ходатайств РФ.

"Бывшие акционеры "ЮКОСа" могут продолжать добиваться исполнения арбитражных решений в ожидании окончательного решения по делу", - сообщил Верховный суд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение Верховного Суда. "Я сейчас не готов проконсультировать, потому что не владею детальной информацией. Я воздерживаюсь от комментариев", - сказал Песков.

Акционеры обратились в Международный арбитраж в Гааге еще в 2005 году. В 2007 году суд пришел к выводу, что в России на ЮКОС в начале 2000-х совершили масштабную атаку с целью довести компанию до банкротства, забрать ее активы и отстранить главу организации Ходорковского из политики.

Иск бывших акционеров ЮКОСа третейский суд в Гааге удовлетворил в июле 2014 года. Тогда Россию обязали выплатить истцам 50 миллиардов долларов.

Темы: судНидерландыРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Рада вернула наказание за ложь в декларации

инфографикаСоциологи сравнили отношение украинцев к Степанову, Супрун и другим медикам

Россия заявила о перестрелке на границе с Украиной

Степанов рассказал, когда Украина получит вакцину от COVID-19

МОЗ предлагает локдаун после Нового года

Позитивная динамика сохраняется: 15,1 тысячи больных с COVID, 13,4 тысячи выздоровевших

Все новости...
суд
ВСП рекомендует Зеленскому восстановить одиозного судью, уволенного из-за Майдана
Крупное независимое издание Беларуси лишили статуса СМИ
ВСП жалуется на недостаток денег для судебной системы в проект бюджета
Последние новости
14:49
Кардер на Porsche Cayenne: В Киеве задержали болгарского мошенника
14:39
Турция знает, чей Крым, но РФ продолжит убеждать ее в обратном
14:28
В Москве задержали блогера, у которого в эфире умерла женщина
14:24
Киев праздничный в карантин: купи сувенир под елкой и пойди по новому маршруту
14:14
карта На выходных будет морозно, но сухо
14:10
Суд снял дело Суркисов с рассмотрения из-за больничного судьи
13:55
Кернес не успевает на заседание горсовета 9 декабря, но сессию могут "подвинуть"
13:50
Учитель из Индии выиграл $1млн премии Global Teacher Prize и отдал половину
13:48
видео, фотоВ Одессе депутаты от ОПЗЖ, "За майбутнє" и Шария заблокировали облсовет
13:37
Более 60% россиян недовольны работой чиновников – опрос
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!