Верховный суд Нидерландов отказал РФ в отсрочке выплаты $50 млрд по делу "ЮКОСа"

Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России о приостановке исполнения судебных решений Гаагского арбитража по искам бывших акционеров нефтяной компании "ЮКОС".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу суда.

"В деле между Российской Федерацией и тремя бывшими акционерами нефтяной компании "ЮКОС" Верховный суд сегодня отклонил ходатайство Российской Федерации о приостановке исполнения арбитражных решений, вынесенных в 2014 году. Эти решения обязали Российскую Федерацию выплатить около 50 миллиардов долларов компенсации за неспособность защитить интересы акционеров", - говорится в сообщении суда.

Суд оценил, как будут затронуты интересы обеих сторон в случае приостановления исполнения решений, и не нашел оснований для удовлетворения ходатайств РФ.

"Бывшие акционеры "ЮКОСа" могут продолжать добиваться исполнения арбитражных решений в ожидании окончательного решения по делу", - сообщил Верховный суд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение Верховного Суда. "Я сейчас не готов проконсультировать, потому что не владею детальной информацией. Я воздерживаюсь от комментариев", - сказал Песков.

Акционеры обратились в Международный арбитраж в Гааге еще в 2005 году. В 2007 году суд пришел к выводу, что в России на ЮКОС в начале 2000-х совершили масштабную атаку с целью довести компанию до банкротства, забрать ее активы и отстранить главу организации Ходорковского из политики.

Иск бывших акционеров ЮКОСа третейский суд в Гааге удовлетворил в июле 2014 года. Тогда Россию обязали выплатить истцам 50 миллиардов долларов.