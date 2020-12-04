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Более 60% россиян недовольны работой чиновников – опрос

Пятница, 4 декабря 2020, 13:37

61% россиян негативно оценивают работу чиновников, и только 19% ими довольны.

Источник: результаты опроса российского Фонда Общественное Мнение

Детали: При этом 34% респондентов отметили, что сейчас чиновники справляются со своими задачами хуже, чем 15-20 лет назад, 26% придерживаются обратного мнения.

Исследование также выяснило, что у 20% россиян первые ассоциации при слове "чиновник" — это взятки и воровство.

По данным ФОМ, 55% россиян не хотели бы, чтобы их ребенок стал чиновником.

Опрос проводился в телефонном режиме 27–29 ноября по всей России. Опрошены 1000 респондентов.

Как пишет РБК, результаты исследования прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Прямая речь: "Мне как чиновнику очень обидно такое слышать, потому что, конечно, в семье не без урода, как говорится. Но чиновники в своем большинстве — это люди, которые работают очень много, честно и действительно на благо страны".

Украинская правда
Темы: Росcияопросвласть


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