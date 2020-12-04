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В Одессе депутаты от ОПЗЖ, "За майбутнє" и Шария заблокировали облсовет

Пятница, 4 декабря 2020, 12:48
В Одессе депутаты от ОПЗЖ, За майбутнє и Шария заблокировали облсовет
dumskaya.net

Первая сессия Одесского областного совета началась с блокирования трибуны и президиума представителями трех партий: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "За майбутнє" и "Партия Шария".

Источник: "Думская", сайт Одессы 048.ua

Детали: Первая сессия Одесского областного совета VIII созыва началась со скандала. 

Представители ОПЗЖ, "За майбутнє" и Шария обвинили президентскую партию "Слуга народа" и ее союзников в интригах из-за того, что теризбирком затягивает регистрацию восьми депутатов от "За майбутнє" и одного ОПЗЖ. Это не позволяет трем партиям сформировать большинство и добиться избрания нужного им человека главой облсовета.

На самом деле, заявления от этих людей поступили накануне вечером и комиссия просто не успела их рассмотреть.

 

Кандидат в депутаты от ОПЗЖ Юлия Шестокович заявила, что в Одесской областной ТИК нет кворума из 10 человек, чтобы зарегистрировать партию "За майбутне"". Якобы нет 4 членов ТИК от партии "Слуга народа", главы тоже нет.

ОПЗЖ, "За майбутнє" и партия Шария намерены блокировать трибуну до тех пор, пока все кандидаты в депутаты от их политсил не будут зарегистрированы: "Мы будем тут стоять до тех пор, пока депутатов не зарегистрирует. День, два, три, до победы".

Вместе с областными депутатами трибуну блокируют их однопартийцы из горсовета.

"Слуга народа" и ее союзники выдвигают на главу облсовета Григория Диденко (муж нардепа Юлии Диденко), а ОПЗЖ с коллегами видят в этом кресле заместителя главы прошлого созыва Вадима Шкаровского. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одесская областьместная властьОПЗЖ
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