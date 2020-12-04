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На выходных будет морозно, но сухо

Пятница, 4 декабря 2020, 14:14
Фото chasdiy.org

В ближайшие трое суток в Украине ожидается морозная погода без осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 5 декабря без осадков, в западных областях ночью и утром местами туман, ночью в западных и южных областях 1-4° тепла, днем ​​3-8°, на Закарпатье и юге Одесской области до 12° тепла; на остальной территории ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Луганской области до 8° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях, местами в южной части порывы 15-20 м/с. 

 
Фото meteo.gov.ua

В Киеве в субботу без осадков, ночью и днем ​​0-2° тепла, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 5 декабря самая высокая температура днем ​​была 14,7° в 2008 году, самая низкая ночью -19,3° в 1902 году.

6 декабря также без осадков, ночью в западных областях от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​0-5° тепла (на Закарпатье 7-12°); на остальной территории ночью 4-9° мороза, днем ​​около 0°, на востоке, северо-востоке, ночью 7-12° мороза, днем ​​0-5° мороза.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях и местами в южной части порывы 15-20 м/с. 

 
Фото meteo.gov.ua

В Киеве в воскресенье без осадков, ночью 5-7° мороза, днем ​​около 0°, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Темы: погода


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