В Москве задержали блогера, у которого в эфире умерла женщина
В Москве задержали 30-летнего блогера Стаса Решетникова, известного как Reeflay, во время видеотрансляции которого умерла молодая женщина.
Источник: BBC News Украина
Детали: Следователь предъявил ему обвинение в умышленном причинении вреда здоровью, что стало причиной смерти 27-летней Валентины Григорьевой.
Некоторые СМИ также сообщали, что девушка, о которой идет речь, была беременной, однако правоохранители это отрицают.
Решетников обнаружил тело девушки в среду во время трансляции, которую вел из своей квартиры. Он положил тело на диван и в эфире пытался сделать так, чтобы девушка пришла в себя, но впоследствии сказал, что тело холодное.
Все это происходило в прямом эфире на Youtube.
В квартиру вызвали полицию и скорую. Медики констатировали смерть - это также попало на стрим.
Причина смерти девушки еще официально не установлена. Но, по данным эксперта, у потерпевшей в частности зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные синяки и субдуральная гематома.
Известно, что в ночь на среду Решетников и Григорьева провели так называемый "трэш-стрим". За определенную сумму пожертвований участники такого стрима выполняют различные задачи, иногда унизительные.
Сейчас три последних видео стрима на канале Reeflay удалены.
Во время стрима у девушки и блоггера, вероятно, произошел конфликт. СМИ со ссылкой на соседку пары рассказали, что перед смертью Решетников выгнал ее на мороз.
Сам он на видео говорит, что Григорьева замерзла и винит себя в ее смерти.
В то же время агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что блоггер во время разговора с полицией все же отрицал свою вину и заявлял, что умершая якобы принимала наркотики.