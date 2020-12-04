В Москве задержали блогера, у которого в эфире умерла женщина

В Москве задержали 30-летнего блогера Стаса Решетникова, известного как Reeflay, во время видеотрансляции которого умерла молодая женщина.

Источник: BBC News Украина

Детали: Следователь предъявил ему обвинение в умышленном причинении вреда здоровью, что стало причиной смерти 27-летней Валентины Григорьевой.

Некоторые СМИ также сообщали, что девушка, о которой идет речь, была беременной, однако правоохранители это отрицают.

Решетников обнаружил тело девушки в среду во время трансляции, которую вел из своей квартиры. Он положил тело на диван и в эфире пытался сделать так, чтобы девушка пришла в себя, но впоследствии сказал, что тело холодное.

Все это происходило в прямом эфире на Youtube.

В квартиру вызвали полицию и скорую. Медики констатировали смерть - это также попало на стрим.

Причина смерти девушки еще официально не установлена. Но, по данным эксперта, у потерпевшей в частности зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные синяки и субдуральная гематома.

Известно, что в ночь на среду Решетников и Григорьева провели так называемый "трэш-стрим". За определенную сумму пожертвований участники такого стрима выполняют различные задачи, иногда унизительные.

Сейчас три последних видео стрима на канале Reeflay удалены.

Во время стрима у девушки и блоггера, вероятно, произошел конфликт. СМИ со ссылкой на соседку пары рассказали, что перед смертью Решетников выгнал ее на мороз.

Сам он на видео говорит, что Григорьева замерзла и винит себя в ее смерти.

В то же время агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что блоггер во время разговора с полицией все же отрицал свою вину и заявлял, что умершая якобы принимала наркотики.