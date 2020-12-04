Стефанчук преодолел COVID-19
Пятница, 4 декабря 2020, 15:16
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук выздоровел после заболевания COVID-19.
Источник: Facebook-страница Стефанчук
Прямая речь: "Наконец отрицательный тест принес позитивный настрой. 23 дня борьбы с болезнью дали свой результат".
Детали: При этом Стефанчук добавил, что у него остались "определенные побочные последствия". Заместитель главы парламента надеется вскоре приступить к исполнению своих обязанностей.
Он призвал соблюдать социальную дистанцию, придерживаться масочного режима и дезинфицировать руки.
Напомним:
- 11 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.
- 12 ноября у Стефанчука подтвердили заболевание на COVID-19.
- За время пандемии более 70 депутатов Верховной Рады заразились коронавирусом, то есть каждый шестой.
Украинская правда