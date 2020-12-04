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Стефанчук преодолел COVID-19

Пятница, 4 декабря 2020, 15:16

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук выздоровел после заболевания COVID-19.

Источник: Facebook-страница Стефанчук

Прямая речь: "Наконец отрицательный тест принес позитивный настрой. 23 дня борьбы с болезнью дали свой результат".

Детали: При этом Стефанчук добавил, что  у него остались "определенные побочные последствия". Заместитель главы парламента надеется вскоре приступить к исполнению своих обязанностей.

Он призвал соблюдать социальную дистанцию, придерживаться масочного режима и дезинфицировать руки.

Напомним:

  • 11 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.
  • 12 ноября у Стефанчука подтвердили заболевание на COVID-19.
  • За время пандемии более 70 депутатов Верховной Рады заразились коронавирусом, то есть каждый шестой.

Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирус


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