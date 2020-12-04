Стефанчук преодолел COVID-19

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук выздоровел после заболевания COVID-19.

Источник: Facebook-страница Стефанчук

Прямая речь: "Наконец отрицательный тест принес позитивный настрой. 23 дня борьбы с болезнью дали свой результат".

Детали: При этом Стефанчук добавил, что у него остались "определенные побочные последствия".

Заместитель главы парламента надеется вскоре приступить к исполнению своих обязанностей.

Он призвал соблюдать социальную дистанцию, придерживаться масочного режима и дезинфицировать руки.

Напомним: