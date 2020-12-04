Испанский блогер выиграл суд у фейковой УП

Блогер Анатолий Шарий, который сейчас проживает в Испании, похвастался, что выиграл иск у какого-то ООО "Украинская правда", которое не имеет никакого отношения к одноименному интернет-изданию.

Источник: пост Шария в Facebook, информация Украинской правды

Прямая речь: "Буду краток. Выиграли иск к "Украинской Правде". В следующий раз подумают, что писать. Или не подумают, но это будут их проблемы".

Детали: Он публикует копию решения Печерского суда Киева от 4 декабря. В нем указан код ЕГРПОУ общества, которое проиграло суд. Это - ООО "Информационное агентство "Украинская правда". Но дело в том, что настоящему изданию "Украинская правда" этот код не принадлежит, и адрес общества также указан не тот.

Согласно обнародованной Шарием копии, суд удовлетворяет его иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, признает недостоверной и обязывает указанное им ООО опровергнуть информацию о Шарие в статье, опубликованной на сайте настоящей УП.

Речь идет о статье "Сделаем его вместе. Как противники Зеленского готовятся к реваншу". В ней Шарию не понравилось, что его назвали "блоггером, которому ранее бонзы ПР заказывали сюжеты в войне друг с другом".

Также интересно, что соответствующее решение принял судья Вовк из Печерского суда, который когда-то приказал снять подозрение с одиозного судьи Вовка из ОАСК.