Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Испанский блогер выиграл суд у фейковой УП

Пятница, 4 декабря 2020, 16:03

Блогер Анатолий Шарий, который сейчас проживает в Испании, похвастался, что выиграл иск у какого-то ООО "Украинская правда", которое не имеет никакого отношения к одноименному интернет-изданию.

Источник: пост Шария в Facebook, информация Украинской правды

Прямая речь: "Буду краток. Выиграли иск к "Украинской Правде". В следующий раз подумают, что писать. Или не подумают, но это будут их проблемы".

Детали: Он публикует копию решения Печерского суда Киева от 4 декабря. В нем указан код ЕГРПОУ общества, которое проиграло суд. Это - ООО "Информационное агентство "Украинская правда". Но дело в том, что настоящему изданию "Украинская правда" этот код не принадлежит, и адрес общества также указан не тот.

Согласно обнародованной Шарием копии, суд удовлетворяет его иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, признает недостоверной и обязывает указанное им ООО опровергнуть информацию о Шарие в статье, опубликованной на сайте настоящей УП.

Речь идет о статье "Сделаем его вместе. Как противники Зеленского готовятся к реваншу". В ней Шарию не понравилось, что его назвали "блоггером, которому ранее бонзы ПР заказывали сюжеты в войне друг с другом".

Также интересно, что соответствующее решение принял судья Вовк из Печерского суда, который когда-то приказал снять подозрение с одиозного судьи Вовка из ОАСК.

Украинская правда
Темы: СМИсудкурьез


powered by lun.ua
Главное сегодня

Рада вернула наказание за ложь в декларации

инфографикаСоциологи сравнили отношение украинцев к Степанову, Супрун и другим медикам

Россия заявила о перестрелке на границе с Украиной

Степанов рассказал, когда Украина получит вакцину от COVID-19

МОЗ предлагает локдаун после Нового года

Позитивная динамика сохраняется: 15,1 тысячи больных с COVID, 13,4 тысячи выздоровевших

Все новости...
СМИ
ЕС возмущен лишением портала TUT.by статуса СМИ в Беларуси
Крупное независимое издание Беларуси лишили статуса СМИ
На ведущую канала Newsone напали во время прямого эфира
Последние новости
16:12
Марченко: Госказначейство финансирует только обоснованные расходы
16:11
Отложенный Совет ассоциации Украина-ЕС состоится в феврале
16:03
Испанский блогер выиграл суд у фейковой УП
15:42
Мошенник из СИЗО через сайты знакомств обманул женщин на более чем миллион гривен
15:27
Украинские композиторы создадут первую современную концертную увертюру
15:24
НБУ обязал банки публиковать на сайтах данные о вознаграждении топ-менеджменту
15:16
Стефанчук преодолел COVID-19
14:49
Кардер на Porsche Cayenne: В Киеве задержали болгарского мошенника
14:39
Турция знает, чей Крым, но РФ продолжит убеждать ее в обратном
14:28
В Москве задержали блогера, у которого в эфире умерла женщина
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!