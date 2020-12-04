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Испанский блогер выиграл суд у фейковой УП

Пятница, 4 декабря 2020, 15:03
Испанский блогер выиграл суд у фейковой УП

Блогер Анатолий Шарий, который сейчас проживает в Испании, похвастался, что выиграл иск у какого-то ООО "Украинская правда", которое не имеет никакого отношения к одноименному интернет-изданию.

Источник: пост Шария в Facebook, информация Украинской правды

Прямая речь: "Буду краток. Выиграли иск к "Украинской Правде". В следующий раз подумают, что писать. Или не подумают, но это будут их проблемы".

Детали: Он публикует копию решения Печерского суда Киева от 4 декабря. В нем указан код ЕГРПОУ общества, которое проиграло суд. Это - ООО "Информационное агентство "Украинская правда". Но дело в том, что настоящему изданию "Украинская правда" этот код не принадлежит, и адрес общества также указан не тот.

Согласно обнародованной Шарием копии, суд удовлетворяет его иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, признает недостоверной и обязывает указанное им ООО опровергнуть информацию о Шарие в статье, опубликованной на сайте настоящей УП.

Речь идет о статье "Сделаем его вместе. Как противники Зеленского готовятся к реваншу". В ней Шарию не понравилось, что его назвали "блоггером, которому ранее бонзы ПР заказывали сюжеты в войне друг с другом".

Также интересно, что соответствующее решение принял судья Вовк из Печерского суда, который когда-то приказал снять подозрение с одиозного судьи Вовка из ОАСК.

Медиаюрист ОО "Платформа прав человека" Людмила Опрышко в комментарии "Детектор Медиа" объяснила, что издание "Украинская правда" не должно выполнять это решение суда.

"У нас есть конкретный должник, которого определил суд. Сам сайт не может быть ответчиком, любые действия выполняет предприятие, которое администрирует сайт. Если они (истец и суд) неправильно установили ответчика, то выполнить это решение будет просто невозможно", - сказала она.

Согласно позиции Верховного суда, судья, в данном случае Сергей Вовк, обязан установить, правильный ли ответчик, то есть должен ли именно он отвечать по делу. Если ответчик неверный, судья должен отказать в иске к нему.

Украинская правда

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Темы: ШарийСМИсудкурьез
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