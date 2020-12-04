Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

СБУ задержала в трех регионах агитаторов, призывавших захватить власть

Пятница, 4 декабря 2020, 16:56

Служба безопасности сообщила, что разоблачила в Днепре, Черкассах и Сумской области сеть агитаторов, которые через Интернет призывали к захвату власти и изменению госграниц страны.

Источник: прессслужба СБУ

Детали: Киберспециалисты СБУ установили жителей Черкасс и Роменского района Сумской области, которые в соцсетях "размещали материалы по изменению границ госграницы и призвали к захвату госвласти".

 

По информации СБУ, указанные материалы "агитаторы" получали из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований.

Сейчас сотрудники СБУ в Днепропетровской области проверяют причастность руководителя двух общественных объединений к размещению материалов о свержении конституционного строя и призывов к созданию "специальных территориальных общин народовластия" на страницах одной из соцсетей.

 

Следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч.2 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.

 

Украинская правда
Темы: СБУгосизмена


powered by lun.ua
Главное сегодня

В деле Микитася всплыла "миллионная взятка Гройсману", у экс-премьера отрицают

Рада вернула наказание за ложь в декларации, но без тюрьмы

инфографикаСоциологи сравнили отношение украинцев к Степанову, Супрун и другим медикам

Россия заявила о перестрелке на границе с Украиной

Степанов рассказал, когда Украина получит вакцину от COVID-19

МОЗ предлагает локдаун после Нового года

Все новости...
СБУ
"Схемы" показали элитную жизнь временного "главного следователя" СБУ
СБУ проводит обыски в Укроборонпроме
Не проработал и двух месяцев: на взятках поймали инспектора Галицкой таможни
Последние новости
17:51
Лещенко о долге "Укрзализныци" перед ЕБРР: это не та сумма, которая является критической
17:39
Список "красных" стран для украинцев сократился до 36
17:36
видеоОпер из СБУ создал банду вымогателей в Харькове – ГБР
17:33
Боевики дважды обстреливали позиции ВСУ, одного бойца ранили
17:24
Топ-дипломатка ЕС стала новым генсеком ОБСЕ
17:16
Мировой долг достигнет 265% общего произведенного продукта – эксперты
17:14
Россияне не смогли предоставить доказательства стрельбы на границе с Украиной
17:05
В деле Микитася всплыла "миллионная взятка Гройсману", у экс-премьера отрицают
16:56
фотоСБУ задержала в трех регионах агитаторов, призывавших захватить власть
16:47
Экс-командир "Беркута", которого обвиняли в преступлениях против Майдана, восстановился в должности в МВД
Все новости...