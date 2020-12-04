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СБУ задержала в трех регионах агитаторов, призывавших захватить власть

Пятница, 4 декабря 2020, 15:56
СБУ задержала в трех регионах агитаторов, призывавших захватить власть

Служба безопасности сообщила, что разоблачила в Днепре, Черкассах и Сумской области сеть агитаторов, которые через Интернет призывали к захвату власти и изменению госграниц страны.

Источник: прессслужба СБУ

Детали: Киберспециалисты СБУ установили жителей Черкасс и Роменского района Сумской области, которые в соцсетях "размещали материалы по изменению границ госграницы и призвали к захвату госвласти".

 

По информации СБУ, указанные материалы "агитаторы" получали из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований.

Сейчас сотрудники СБУ в Днепропетровской области проверяют причастность руководителя двух общественных объединений к размещению материалов о свержении конституционного строя и призывов к созданию "специальных территориальных общин народовластия" на страницах одной из соцсетей.

 

Следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч.2 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.

 

Украинская правда

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Темы: СБУгосизмена
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