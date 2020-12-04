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Топ-дипломатка ЕС стала новым генсеком ОБСЕ

Пятница, 4 декабря 2020, 17:24

Немецкая дипломатка Хельга Шмид назначена новым генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом сообщило в пятницу в Twitter представительство Германии в ОБСЕ, пишет "Европейская правда".

"Теперь официально: пленарное заседание ОБСЕ назначило Хельгу Шмид генеральным секретарем, Матео Микаччи директором Бюро по демократическим институтам и правам человека, Кайрата Абдрахманова верховным комиссаром по вопросам национальных меньшинств и Терезу Рибейру представителем по вопросам свободы СМИ", - говорится в заявлении.

Шмид, которая с сентября 2016 года занимает должность генерального секретаря Европейской службы внешних действий, станет первой женщиной на этом посту. Ее прошлый пост делал ее фактически "номером два" в дипломатии ЕС после верховного представителя Жозепа Борреля.

Шмид была заместителем генсека и политическим директором службы с 2011 года. Она сыграла важную роль со стороны ЕС в внутриукраинских переговорах во время событий Революции достоинства, а также во время конфликта с Россией в 2014 году.

С начала 2014 года известный инцидент, который сделал имя Хельги Шмид известным широкой общественности. Речь о телефонном разговоре между ней и Яном Томбинский, тогдашним послом ЕС в Киеве. Шмид жаловалась на критику США о том, что европейцы не поддерживают санкции против украинских чиновников в ответ на насилие против протестующих.

Виктория Нуланд, тогдашняя заместитель госсекретаря по вопросам Европы, очевидно в ответ на этот разговор разозлилась и заявила по телефону послу США в Киеве: "К черту ЕС" (Fuck the EU).

Шмид также сыграла ключевую роль в переговорах между ЕС и Ираном по иранской ядерной программе.

Темы: ОБСЕЕС


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