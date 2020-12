Топ-дипломатка ЕС стала новым генсеком ОБСЕ

Немецкая дипломатка Хельга Шмид назначена новым генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом сообщило в пятницу в Twitter представительство Германии в ОБСЕ, пишет "Европейская правда".

"Теперь официально: пленарное заседание ОБСЕ назначило Хельгу Шмид генеральным секретарем, Матео Микаччи директором Бюро по демократическим институтам и правам человека, Кайрата Абдрахманова верховным комиссаром по вопросам национальных меньшинств и Терезу Рибейру представителем по вопросам свободы СМИ", - говорится в заявлении.

It‘s official: @OSCE pS have appointed 🇩🇪Helga Schmid as new Secretary General, 🇮🇹Matteo Mecacci as @osce_odihr director, 🇰🇿Kairat Abdrakhmanov as @oscehcnm & 🇵🇹Maria Teresa Ribeiro as @OSCE_RFoM.

Congrats to @AlMissionVienna for the fantastic work throughout the year!