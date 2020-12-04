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Боевики дважды обстреливали позиции ВСУ, одного бойца ранили

Пятница, 4 декабря 2020, 17:33

С начала суток 4 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения "тишины".

Источник: штаб  ООС

Детали: Неподалеку населенного пункта Водяное враг совершил обстрел с артиллерийских систем 122-го калибра и 120-ти мм минометов.

Неподалеку Луганского вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий ОС.

Сейчас он в больнице, состояние здоровья средней тяжести.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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