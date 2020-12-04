Боевики дважды обстреливали позиции ВСУ, одного бойца ранили

С начала суток 4 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения "тишины".

Источник: штаб ООС

Детали: Неподалеку населенного пункта Водяное враг совершил обстрел с артиллерийских систем 122-го калибра и 120-ти мм минометов.

Неподалеку Луганского вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий ОС.

Сейчас он в больнице, состояние здоровья средней тяжести.

Дословно: "Украинские защитники, добросовестно выполняя задачи по назначению, в полном объеме соблюдают режим прекращения огня".