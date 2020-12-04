Опер из СБУ создал банду вымогателей в Харькове – ГБР

Оперуполномоченный управления СБУ в Харьковской области подозревается в том, что организовал преступную группировку, которая занималась вымогательством с помощью насилия.

Источник: сайт Государственного бюро расследований

Детали: По данным следствия, в мае 2019 года, зная, что в одной из лесополос Харькова находится так называемая "закладка", 6 членов группы устроили засаду. Когда же к указанному месту подошел мужчина и забрал вещество, его начали бить. Угрожая физической расправой и уголовной ответственностью, потребовали 100 тысяч гривен.

Поскольку указанной суммы потерпевший не имел, на следующий день его отвезли к нотариусу, где оформили фиктивный договор займа на 100 тысяч.

Позже члены группировки опять устроили засаду. У очередной жертвы требовали 3 тысячи долларов. Пострадавший решил выполнить незаконные требования и оплатил 57 тыс. грн.

Таким образом работник СБУ подозревается в вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим, совершенном повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины). Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от занимаемой должности.