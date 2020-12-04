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Список "красных" стран для украинцев сократился до 36

Пятница, 4 декабря 2020, 17:39

Министерство здравоохранения обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон по показателям распространения COVID-19.

Как сообщает "Европейская правда", список с информацией по состоянию на 4 декабря доступен на сайте Минздрава.

Количество "красных" стран сократилось до 36, тогда как на прошлой неделе составляло 38, на позапрошлой - 44.

В "красную" зону вошли страны, где показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (493,9). На прошлой неделе этот показатель для Украины составлял 392,6.

В "красной" зоне, среди прочих, КНДР, Румыния, Чехия, Армения, Болгария, Италия, Польша, Швейцария, Португалия, Швеция, Венгрия, США, Австрия, Словения, Литва, Хорватия, Черногория, Люксембург, Сербия и Грузия.

Всего в списке - 194 государства.

По прибытии из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Действуй дома". Изоляцию возможно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.



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