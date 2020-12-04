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Грузия, где уже действует жесткий "локдаун", зарегистрировала рекордные 5 тысяч заражений

Пятница, 4 декабря 2020, 17:13

В Грузии за минувшие сутки впервые зарегистрировали более 5 тысяч заражений коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Онлайн", об этом сообщили в органах здравоохранения.

За последние 24 часа в стране зарегистрировали 5 068 новых больных - новый рекорд с начала эпидемии. Большинство заражений - почти 2000 - приходятся на Тбилиси.

До сих пор самым высоким показателем были 4780 заражений, зарегистрированные 27 ноября - ровно неделю назад.

38 больных умерли, а выздоровели за сутки - 2336 человек.

Отметим, население всей Грузии примерно соизмеримо с населением Киева.

Как следует из таблицы, которую приводит украинское Министерство здравоохранения в списке стран "зеленой" и "красной" зоны, Грузия сейчас - на первом месте в мире по количеству новых заражений на 100 000 населения за последние 2 недели.

С начала эпидемии в Грузии обнаружили 152 704 случаев коронавируса. Из всех больных за время эпидемии, 1425 - умерли, 126904 - выздоровели, больные в настоящее время - 24 349

В больницах находятся 6571 пациентов с коронавирусом. Из них 1070 - в тяжелом состоянии, из которых 476 нуждаются в аппаратах ИВЛ.

Напомним, Грузия объявила жесткий локдаун с 28 ноября почти до конца января - с обещанием послаблений на праздники. В самых крупных городах, в частности Тбилиси, остановили даже общественный транспорт.

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Темы: Грузиякарантин
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