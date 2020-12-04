Лукашенко похвастался невыполнением рекомендаций ВОЗ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хвастается, что, несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения не разлучать больных COVID матерей с их младенцами, белорусские врачи детей у женщин забирают, и те им якобы благодарны.

Источник: пролукашенкивський телеграм-канал "Пул первого"

Прямая речь: "С первых же дней забирают ребеночка от матери, которая заразилась коронавирусом. Почему – потому что при первой волне коронавируса были случаи, когда от матери к ребенку передался коронавирус. И сразу же после этого мы ввели эту практику. И сегодня матери, родившие немовлятко, благодарят этим врачам".

Детали: По словам Лукашенко, о том, что ВОЗ давала такую рекомендацию, ему рассказали врачи в одном из беларусских родильных домов. Они заявили также, что отказались от подобной практики.

Согласно рекомендациям ВОЗ, женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19 может находиться с ребенком в одной комнате, практиковать контакт кожа к коже, и кормить младенца грудью, если имеет такое желание. Но для этого она должна придерживаться следующих правил: