Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко похвастался невыполнением рекомендаций ВОЗ

Пятница, 4 декабря 2020, 17:26

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хвастается, что, несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения не разлучать больных COVID матерей с их младенцами, белорусские врачи детей у женщин забирают, и те им якобы благодарны.

Источник: пролукашенкивський телеграм-канал "Пул первого"

Прямая речь: "С первых же дней забирают ребеночка от матери, которая заразилась коронавирусом. Почему – потому что при первой волне коронавируса были случаи, когда от матери к ребенку передался коронавирус. И сразу же после этого мы ввели эту практику. И сегодня матери, родившие немовлятко, благодарят этим врачам".

Детали: По словам Лукашенко, о том, что ВОЗ давала такую рекомендацию, ему рассказали врачи в одном из беларусских родильных домов. Они заявили также, что отказались от подобной практики.

Согласно рекомендациям ВОЗ, женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19 может находиться с ребенком в одной комнате, практиковать контакт кожа к коже, и кормить младенца грудью, если имеет такое желание. Но для этого она должна придерживаться следующих правил:

  • следить за респираторной гигиеной во время кормления и носить маску, если она есть;
  • мыть руки до и после общения с ребенком;
  • регулярно дезинфицировать поверхности, к которым прикасается.

Евгений Кизилов, УП
Темы: Лукашенкоздоровьекоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Лукашенко
"Вагнер" расширяет влияние в Беларуси при поддержке Лукашенко - Сопротивление
СМИ: Немецкая разведка прослушивала Пригожина и Лукашенко во время мятежа в РФ
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
Последние новости
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
Все новости...
Реклама: