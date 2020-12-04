В аэропорту "Борисполь" завернули немца с георгиевской лентой и россиянку

В аэропорту "Борисполь" пограничники не пропустили в Украину гражданина Германии и его спутницу - россиянку.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Мужчина 1994 года рождения и женщина 1998 года рождения прибыли рейсом из Берлина. Иностранцы не смогли подтвердить пограничникам цель своего визита.

Кроме того, у гражданина Германии на рюкзаке была связана георгиевская лента, ношение и другое публичное использование которой запрещено украинским законодательством. Путешественник сообщил, что ленту ему подарил друг-россиянин.

После отказа в пропуске немец и россиянка вылетят из Украины обратным рейсом.