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В ЕС поприветствовали возвращение наказание за ложь в декларации, но есть замечания

Пятница, 4 декабря 2020, 19:01

Заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам политики расширения и соседства Катарина Матернова приветствовала решение ВР о возобновлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Действительно, отличные новости сегодня из Верховной Рады! Восстановлена ​​уголовная ответственность за ложные декларации об активах", - написала Матернова.

Она ретвитнула заявление постоянного докладчика Европарламента по Украине Михаэля Галера, который также приветствовал решение ВР, но отметил, что наказание за ложь в декларациях могло бы быть жестче.

"Приятно видеть, что Верховная Рада проголосовала за восстановление уголовной ответственности за предоставление заведомо ложных сведений в декларациях. Однако предусмотренные санкции могли бы быть более жесткими", - отметил евродепутат.

Он добавил, что теперь ожидает на дальнейшие решения НАПК и НАБУ.

Верховная Рада 4 декабря возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование, теперь за ложь о состоянии предусмотрен штраф и ограничение свободы.

Из-за признания Конституционным судом неконституционными норм относительно недостоверного декларирования и полномочий НАПК Украина рискует потерять поддержку МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров, также это ставит под сомнение безвизовый режим с ЕС. Украине нужно было восстановить наказание за утаивание благосостояния при декларировании, хотя за ложь в декларациях за 2017-2019 годы наказания уже не будет.

Темы: ЕСВерховная Рададекларации


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