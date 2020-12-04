В ЕС поприветствовали возвращение наказание за ложь в декларации, но есть замечания
Заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам политики расширения и соседства Катарина Матернова приветствовала решение ВР о возобновлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование.
Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".
"Действительно, отличные новости сегодня из Верховной Рады! Восстановлена уголовная ответственность за ложные декларации об активах", - написала Матернова.
"Приятно видеть, что Верховная Рада проголосовала за восстановление уголовной ответственности за предоставление заведомо ложных сведений в декларациях. Однако предусмотренные санкции могли бы быть более жесткими", - отметил евродепутат.
Он добавил, что теперь ожидает на дальнейшие решения НАПК и НАБУ.
Верховная Рада 4 декабря возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование, теперь за ложь о состоянии предусмотрен штраф и ограничение свободы.
Из-за признания Конституционным судом неконституционными норм относительно недостоверного декларирования и полномочий НАПК Украина рискует потерять поддержку МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров, также это ставит под сомнение безвизовый режим с ЕС. Украине нужно было восстановить наказание за утаивание благосостояния при декларировании, хотя за ложь в декларациях за 2017-2019 годы наказания уже не будет.