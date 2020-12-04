ЕСПЧ рассказал, что будет дальше после объединения трех дел против РФ по Донбассу

ЕСПЧ 4 декабря подтвердил объединение трех дел против России относительно событий на Донбассе и рассказал, что будет дальше.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В пресс-службе суда, подтвердили, что 27 ноября Большая палата ЕСПЧ решила присоединить к "донбасскому делу" Украина против России (дело 8019/16) два других межгосударственных дела - Украина против России no. 43800/14 в отношении детей из государственных учреждений, которых незаконно вывозили в Россию в начале войны, а также дело Нидерланды против России no. 28525/20, которое касается сбивания MH17.

Тогда в Минюсте заявили, что это решение может иметь положительные последствия для Украины, но в то же время затянет рассмотрение дела в целом.

В пятницу суд объяснил, что это решение было принято в соответствии с Регламентом Суда "в интересах эффективного осуществления правосудия".

Суд отметил, что в ближайшее время определит дальнейшую процедуру по делу.

Теперь дело получило название Украина и Нидерланды против России nos. 43800/14, 8019/16 и 28525/20.

В ЕСПЧ подчеркнули, что кроме этого объединенного дела сейчас в суде находятся еще три межгосударственные жалобы и более 7000 индивидуальных жалоб, касающихся событий в Крыму, на востоке Украины и в Азовском море.