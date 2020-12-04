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В Эстонии вслед за премьером на самоизоляцию пошла президент

Пятница, 4 декабря 2020, 21:56

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в пятницу вслед за премьер-министром страны отправилась на самоизоляцию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Кальюлайд написала в социальных сетях, что узнала в пятницу о своем контакте с человеком, у которого позже был диагностирован коронавирус. С этим человеком президент контактировала во вторник.

"Я нахожусь в самоизоляции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья, и все физические встречи, запланированные на эту и следующую неделю, к сожалению, должны быть отменены", - написала она.

Кальюлайд заверила, что чувствует себя хорошо, что уже сдала тест на COVID-19 и результат оказался отрицательным.

В среду, 2 декабря, президент Эстонии находилась с рабочим визитом в Италии, где встретилась с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.

Ранее в первой половине дня пятницы премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что он идет на самоизоляцию из-за близкого контакта с зараженным коронавирусом.



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