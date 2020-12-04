Экс-командир "Беркута", которого суд возобновил в должности, не будет служить в полиции – МВД

В министерстве внутренних дел отреагировали на решение суда о восстановлении экс-командира роты харьковского подразделения "Беркут" Виктора Шаповалова, которого обвиняли в преступлениях против Майдана.

Источник: пресс-секретарь МВД Артем Шевченко в Twitter

Прямая речь Шевченко: "МВД и Национальная полиция обжалуют решение Харьковского окружного админсуда о восстановлении на службе экс-командира роты "Беркут" Виктора Шаповалова. Он не будет служить в рядах полиции - таким там не место".

Напомним: Харьковский окружной админсуд восстановил в должности в правоохранительных органах Шаповалова.

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