Экс-командир "Беркута", которого суд возобновил в должности, не будет служить в полиции – МВД
Пятница, 4 декабря 2020, 21:24
В министерстве внутренних дел отреагировали на решение суда о восстановлении экс-командира роты харьковского подразделения "Беркут" Виктора Шаповалова, которого обвиняли в преступлениях против Майдана.
Источник: пресс-секретарь МВД Артем Шевченко в Twitter
Прямая речь Шевченко: "МВД и Национальная полиция обжалуют решение Харьковского окружного админсуда о восстановлении на службе экс-командира роты "Беркут" Виктора Шаповалова. Он не будет служить в рядах полиции - таким там не место".
Напомним: Харьковский окружной админсуд восстановил в должности в правоохранительных органах Шаповалова.
Предыстория:
- Экс-беркутовец Шаповалов находился под стражей с 2015 года. Ему инкриминировали превышение служебных полномочий, которые привели к гибели или ранению 110 активистов Евромайдана 18 февраля 2014 года в районе Мариинского парка и Крепостного переулка в Киеве.
- По данным следствия, экс-командир 2-й роты харьковского "Беркута" отдал преступный приказ, приведший к смерти 3 активистов, а также к травмированию 107 человек.
- В 2016 году Шаповалов в суде признал свою вину, попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновых пуль.
- В ноябре 2019 года Киевский апелляционный суд освободил Шаповалова из-под стражи, с тех пор он находится на свободе.
- Это решение суд принял по "закону Савченко", согласно которому один день в СИЗО засчитывается за 2 дня заключения. По нему срок содержания под стражей Шаповалова составляет 9 лет из 10 максимально предусмотренных предъявленным ему обвинением.
Украинская правда