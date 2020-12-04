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ЕС выделил 2 млн евро на современные центры обработки данных для Нацполиции

Пятница, 4 декабря 2020, 21:45

Национальная полиция Украины (НПУ) запустила два новейших модульных центра обработки данных, закупку оборудования к которым профинансировал Европейский Союз в объеме 2 млн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Консультативной миссии ЕС, которая поддерживает реформу сектора гражданской безопасности Украины.

Новое оборудование обеспечивает соблюдение новейших стандартов безопасности и эффективности работы с данными. Передачу оборудования, закупленного на средства ЕС, обеспечило Управление ООН по обслуживанию проектов в сотрудничестве с КМЕС в пределах комплекса мер поддержки Украины со стороны ЕС.

Стоимость серверов, установленных в центрах, составляет около 2 млн евро, сообщили в КМЕС на запрос "Европейской правды".

Новые центры обработки данных, местоположение которых не разглашается, будут поддерживать работу более чем 45 000 полицейских по всей Украине на общегосударственном и местном уровнях.

Два центра обработки данных являются очередной мерой поддержки со стороны ЕС, направленной на организацию безопасного и оперативного обмена данными между местными и центральными органами Национальной полиции, отметили в КМЕС.

"В сегодняшних условиях эффективность работы Нацполиции в значительной степени зависит от передовых технологий. И речь идет не только об эффективных информационных и коммуникационных инструментах. Ситуация вокруг COVID-19 привела к тому, что многие службы перешли к работе в режиме онлайн, что расширило возможности для киберпреступников", - отметил председатель Консультативной миссии ЕС Антти Хартикайнен.

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