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Над оккупированным Крымом пролетел большой украинский флаг

Пятница, 4 декабря 2020, 23:27
фото: радио свобода

Волонтеры из Краматорска, Киева, Херсонской и Запорожской областей запустили в сторону оккупированного Крыма 20-метровый флаг Украины.

Источник: "Громадське радіо"

Детали: Акция посвящена дню вооруженных сил Украины, который традиционно отмечают 6 декабря.

Волонтеры рассказывают, что в воскресенье планируется запуск флага над Донецком. Они объясняют, что этим демонстрируют поддержку людя на оккупированных территориях.

Средства на пошив присылали люди со всей Украины.

Дословно: "Полетел первый здоровенный флаг 20 метров на 6 метров над Крымом, а также с ним полетело около 7000 листовок. В воскресенье планируется еще один флаг на Донецк и во вторник планируется еще один флаг на Луганск".

Темы: Крымоккупацияукраинцы


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