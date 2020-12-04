Над оккупированным Крымом пролетел большой украинский флаг
Пятница, 4 декабря 2020, 22:27
Волонтеры из Краматорска, Киева, Херсонской и Запорожской областей запустили в сторону оккупированного Крыма 20-метровый флаг Украины.
Источник: "Громадське радіо"
Детали: Акция посвящена дню вооруженных сил Украины, который традиционно отмечают 6 декабря.
Волонтеры рассказывают, что в воскресенье планируется запуск флага над Донецком. Они объясняют, что этим демонстрируют поддержку людя на оккупированных территориях.
Средства на пошив присылали люди со всей Украины.
Дословно: "Полетел первый здоровенный флаг 20 метров на 6 метров над Крымом, а также с ним полетело около 7000 листовок. В воскресенье планируется еще один флаг на Донецк и во вторник планируется еще один флаг на Луганск".