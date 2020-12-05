Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украина остается одним из лидеров в Европе по количеству новых случаев COVID-19 

Суббота, 5 декабря 2020, 00:33

4 декабря в странах Европы диагностировали 205 тысяч заражений COVID-19. Умерло в этот день 5159.

пациентов.Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Германия, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 9-м месте.

Сейчас в мире диагностировано 66 миллионов случаев заражения коронавируса, 45 миллионов больных вылечились, 1 522 735 пациентов с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 18 миллионов человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 4 декабря: ФСБ и "обстрелы на границе", вероятный локдаун в январе

Во время вероятного локдауна границы для украинцев будут открытыми – Зеленский

В деле Микитася всплыла "миллионная взятка Гройсману", у экс-премьера отрицают

Экс-командир "Беркута", которого обвиняли в преступлениях против Майдана, восстановился в должности в МВД

Рада вернула наказание за ложь в декларации, но без тюрьмы

инфографикаСоциологи сравнили отношение украинцев к Степанову, Супрун и другим медикам

Все новости...
коронавирус
Степанов говорит, что 4 из 5 COVID-тестов в Украине делают бесплатно
Во время вероятного локдауна границы для украинцев будут открытыми – Зеленский
Кабмин получил предложения об ограничениях зимнего локдауна
Последние новости
00:33
Украина остается одним из лидеров в Европе по количеству новых случаев COVID-19 
23:59
Степанов говорит, что 4 из 5 COVID-тестов в Украине делают бесплатно
23:27
фото, видеоНад оккупированным Крымом пролетел большой украинский флаг
22:45
ЕС выделил 2 млн евро на современные центры обработки данных для Нацполиции
22:24
Экс-командир "Беркута", которого суд возобновил в должности, не будет служить в полиции – МВД
22:05
Новости экономики: ФЛП освободили от налогов на карантин, цены на нефть растут
21:56
В Эстонии вслед за премьером на самоизоляцию пошла президент
21:42
Видео с угрозами украинским венграм: силовики обнаружили иностранный след
21:26
Новости 4 декабря: ФСБ и "обстрелы на границе", вероятный локдаун в январе
21:14
Как исчезли акции Индустриального союза Донбасса и появилась бизнес-империя Ахметова – Громадське
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!