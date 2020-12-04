Украина остается одним из лидеров в Европе по количеству новых случаев COVID-19
Пятница, 4 декабря 2020, 23:33
4 декабря в странах Европы диагностировали 205 тысяч заражений COVID-19, в частности, 15 тысяч в Украине.
Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers
Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Германия, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 9-м месте.
Сейчас в мире диагностировано 66 миллионов случаев заражения коронавируса, 45 миллионов больных вылечились, 1 522 735 пациентов с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 18 миллионов человек.
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