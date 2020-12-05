Украина остается одним из лидеров в Европе по количеству новых случаев COVID-19 

4 декабря в странах Европы диагностировали 205 тысяч заражений COVID-19. Умерло в этот день 5159.

пациентов.Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Германия, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 9-м месте.

Сейчас в мире диагностировано 66 миллионов случаев заражения коронавируса, 45 миллионов больных вылечились, 1 522 735 пациентов с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 18 миллионов человек.

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