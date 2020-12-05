Кассацию по делу Пукача не могут рассмотреть с 2016 года – адвокат Гонгадзе

Адвокат семьи убитого 17 сентября 2000 года журналиста Георгия Гонгадзе Валентина Теличенко сообщила, что поддерживает решение Комитета Министров Совета Европы от 3 декабря в котором КМСЕ призвал власти Украины как можно быстрее завершить кассационное производство по делу ексначальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача, осужденного за убийство журналиста, которое не могут рассмотреть четвертый год.

Источник: "Детектор медиа"

Прямая речь: "Комитет Министров СЕ правильно указал на необходимость в разумные сроки завершить кассационное производство по делу Пукача. Апелляционное решение было принято в январе 2016 года, в том же году было открыто первое кассационное производство, которое примерно полтора года находилось в компетенции Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Однако, ВССУ так и не приступил к рассмотрению кассации по сути, так в декабре 2017 он был ликвидирован. Новый Верховный Суд также не спешит - до сих пор не приступил к рассмотрению по существу, производства находится на стадии подготовки. Это свидетельствует о несостоятельности суда".

Детали: Теличенко также напомнила, что прокуратура до сих пор не сообщила о результатах производства по делу относительно заказчиков убийства журналиста.

Прямая речь: "Неизвестная также судьба досудебного производства по делу относительно заказчиков убийства. Это расследование делали следователи ГПУ, но год назад прокуратура окончательно потеряла следственную функцию и с тех пор потерпевшую Мирославу Гонгадзе не было проинформировано о состоянии расследования. Это неприемлемо. Если следствие закрыто, то потерпевшая настаивать на ознакомлении с собранными материалами и мы убеждены, что прокуратура должна доложить обществу о результатах своей работы".

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