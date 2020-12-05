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Кассацию по делу Пукача не могут рассмотреть с 2016 года – адвокат Гонгадзе

Суббота, 5 декабря 2020, 00:29
Кассацию по делу Пукача не могут рассмотреть с 2016 года – адвокат Гонгадзе
Олексій Пукач Фото: LIGA.net

Адвокат семьи убитого 17 сентября 2000 года журналиста Георгия Гонгадзе Валентина Теличенко сообщила, что поддерживает решение Комитета Министров Совета Европы от 3 декабря в котором КМСЕ призвал власти Украины как можно быстрее завершить кассационное производство по делу ексначальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача, осужденного за убийство журналиста, которое не могут рассмотреть четвертый год.

Источник: "Детектор медиа"

Прямая речь: "Комитет Министров СЕ правильно указал на необходимость в разумные сроки завершить кассационное производство по делу Пукача. Апелляционное решение было принято в январе 2016 года, в том же году было открыто первое кассационное производство, которое примерно полтора года находилось в компетенции Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Однако, ВССУ так и не приступил к рассмотрению кассации по сути, так в декабре 2017 он был ликвидирован. Новый Верховный Суд также не спешит - до сих пор не приступил к рассмотрению по существу, производства находится на стадии подготовки. Это свидетельствует о несостоятельности суда".

Детали: Теличенко также напомнила, что прокуратура до сих пор не сообщила о результатах производства по делу относительно заказчиков убийства журналиста.

Прямая речь: "Неизвестная также судьба досудебного производства по делу относительно заказчиков убийства. Это расследование делали следователи ГПУ, но год назад прокуратура окончательно потеряла следственную функцию и с тех пор потерпевшую Мирославу Гонгадзе не было проинформировано о состоянии расследования. Это неприемлемо. Если следствие закрыто, то потерпевшая настаивать на ознакомлении с собранными материалами и мы убеждены, что прокуратура должна доложить обществу о результатах своей работы".

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Предыстория:

  • Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа якобы Гонгадзе. Похоронили Гонгадзе 22 марта 2016 в Киеве.
  • Обнародование осенью 2000 года "пленок Мельниченко" привели к "кассетному скандалу". Записи из кабинета президента Кучмы свидетельствовали о причастности Леонида Кучмы и других чиновников и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.
  • 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет.
  • В 2011 году прокуратура открыла дело против Кучмы, однако в том же году суд закрыл ее.
  • 31 января 2011 года суд отказал в удовлетворении жалобы Мирославы Гонгадзе относительно изъятия из обвинения Алексею Пукачу пункта об убийстве на заказ.
  • 29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе.
  • Апелляционный суд оставил приговор в силе.
  • В декабре 2015 года Пукач рассказал, что убийство Гонгадзе не было преднамеренным и должно рассматриваться как убийство по неосторожности и рассказал новую версию событий.
  • В начале лета 2016 года Пукача этапировали в Чертковскую колонию в Тернопольской области.
  • Высший спецсуд рассматривал кассацию на приговор. На рассмотрение кассации объявлен бессрочный перерыв.
  • Заказчики убийства до сих пор не наказаны.

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Темы: Гонгадзеубийство
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