В рамках контракта по доставке грузов американского космического агентства NASA на Международную космическую станцию ​​компания Илона Маска SpaceX запланировала 5 декабря осуществить запуск 21-й грузовой миссии.

Источник: Сайт NASA

Детали: Многоразовая ракета-носитель Falcon 9 , которая выведет модернизированный грузовой многократный корабль SpaceX Dragon на орбиту, стартует с комплекса 39А в космическом центре Кеннеди, Флорида 5 декабря в 18:39 по Киеву (11:39 a.m. ET).

Стыковка модифицированного Dragon, который теперь вмещает на 50% больше груза чем предыдущая модель, запланирована на 9 утра воскресенья по Киеву.

На этот раз корабль загрузили 2900 килограммами различных грузов. За два месяца он вернет на Землю около 2350 кг груза.

Первая многоразовая ступень Falcon 9 используется уже в четвертый раз. До этого он доставил двух астронавтов на МКС и вывел на орбиту миссии ANASIS-II и Starlink.

Через 9 минут после запуска, многократная часть ракеты-носителя Falcon 9 должна приземлится на беспилотную платформу в Атлантическом океане.

Справка: В настоящее время экипаж МКС состоит из 7 человек.

Что предшествовало: Компания Илона Маска Spacex готовит межпланетный корабль Starship, который, в частности, должен доставить человека на Марс, к первому тестовому полету на 15 километров.