NASA сообщила, когда модернизированный грузовой корабль SpaceX прижимается к МКС
В рамках контракта по доставке грузов американского космического агентства NASA на Международную космическую станцию компания Илона Маска SpaceX запланировала 5 декабря осуществить запуск 21-й грузовой миссии.
Источник: Сайт NASA
Детали: Многоразовая ракета-носитель Falcon 9 , которая выведет модернизированный грузовой многократный корабль SpaceX Dragon на орбиту, стартует с комплекса 39А в космическом центре Кеннеди, Флорида 5 декабря в 18:39 по Киеву (11:39 a.m. ET).
Стыковка модифицированного Dragon, который теперь вмещает на 50% больше груза чем предыдущая модель, запланирована на 9 утра воскресенья по Киеву.
На этот раз корабль загрузили 2900 килограммами различных грузов. За два месяца он вернет на Землю около 2350 кг груза.
Первая многоразовая ступень Falcon 9 используется уже в четвертый раз. До этого он доставил двух астронавтов на МКС и вывел на орбиту миссии ANASIS-II и Starlink.
Через 9 минут после запуска, многократная часть ракеты-носителя Falcon 9 должна приземлится на беспилотную платформу в Атлантическом океане.
Справка: В настоящее время экипаж МКС состоит из 7 человек.
Что предшествовало: Компания Илона Маска Spacex готовит межпланетный корабль Starship, который, в частности, должен доставить человека на Марс, к первому тестовому полету на 15 километров.