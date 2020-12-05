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Трамп приказал вывести из Сомали большую часть войск

Суббота, 5 декабря 2020, 06:56

Президент США Дональд Трамп распорядился вывести "большую часть" американского контртеррористического контингента из Сомали в начале 2021 года.

Источник: Сайт Пентагона

Дословно: "Поэтому решение часть военных могут покинуть восток Африки. Однако другие силы будут размещены в соседних с Сомали странах, и они будут в состоянии проводить операции на территории Сомали... чтобы сохранить давление не экстремистские группировки в стране".

Детали: Как отмечает AP, пока в Сомали около 700 военнослужащих США.

Напомним: 28 декабря в столице Сомали террорист-смертник взорвал бомбу через несколько часов после завершения визита в. о. министра обороны США Кристофера Миллера. Тогда погибли шесть человек.

Темы: СШАТрамп


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