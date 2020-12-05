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Война: враг вел огонь из тяжелое вооружение. Работал снайпер

Суббота, 5 декабря 2020, 07:28

Оккупационные формирования России на Донбассе вели огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, артиллерийских систем 122-го калибра и минометов 120-го калибра. Россия применяла снайперское оружие.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 4 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020.

Вблизи Водяного враг вел огонь в направлении украинских позиций по артиллерийских систем 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

Кроме того, на участке возле Луганского противник применил снайперское оружие. Вследствие выстрела вражеского снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оказана первая медицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение.

С начала текущих суток, 5 декабря, противник один раз нарушил режим прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Шумы враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому огонь наши воины не раскрывали".

Важно знать: По состоянию на 30 ноября, по данным военной разведки Украины, штатная численность российских оккупационных войск в Донбассе составляет 35 500 человек, в том числе, около 3000 кадровых военных России.

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Темы: ООС


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