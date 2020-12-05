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Brexit: ЕС и Британия приостановили переговоры, нет согласия по ключевым вопросам

Суббота, 5 декабря 2020, 09:22
Brexit: ЕС и Британия приостановили переговоры, нет согласия по ключевым вопросам

Европейский союз и Великобритания приостановили переговоры по торговому соглашению после Brexit за три недели до того, как Лондон окончательно выйдет из блока.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье и его британский коллега Дэвид Фрост в совместном заявлении после недели переговоров заявили, что "условия для соглашения в настоящее время не достигнуты".

"После недели интенсивных переговоров в Лондоне вместе с Дэвидом Фростом мы сегодня пришли к мнению, что условия для соглашения не достигнуты из-за значительных расхождений в вопросах равных условий, управлении и рыболовства", - говорится в совместном заявлении, опубликованном в Twitter в пятницу поздно вечером.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу днем проведут телефонные переговоры, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Британия официально вышла из блока в конце января, но все еще находится на едином рынке ЕС до 31 декабря. Если к этому крайнему сроку не будет заключена сделка, будут повторно введены самые суровые тарифы и обременительные таможенные проверки, что приведет к экономическому хаосу.

Помимо заключения соглашения, еще необходимо время для ратификации документа в Британии и ЕС.

Напомним, в британском правительстве заявили, что переговоры по торговому соглашению с ЕС сделали внезапный шаг назад из-за новых требований Брюсселя.

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Темы: BrexitЕСВеликобритания
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