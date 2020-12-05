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В Киеве за сутки 1541 случай Covid, более ста зараженных госпитализировали

Суббота, 5 декабря 2020, 12:15

В пятницу, 4 декабря, в столице обнаружили 1541 больного коронавирусом, умерли 15 человек, 113 больным понадобилась госпитализация.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Телеграм

Детали: За прошедшие сутки болезнь унесла жизни 15 зараженных, с начала пандемии от коронавируса умерли уже 1410 киевлян.

4 декабря вирус выявили у:

- 874 женщин в возрасте от 19 до 100 лет,

- 566 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет,

- 44 девочек от 7 до 17 лет и у 57 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.

4 декабря заболели, в частности, 57 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 113 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в столице за сутки 523 человека. Всего коронавирус преодолели 25 108 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 283, в Дарницком – 253, в Деснянском районе – 239 случаев.

 

Напомним: 3 декабря в столице зафиксировали 1374 новых больных коронавирусом, 26 человек умерли. Более тысячи пациентов находится в больницах в тяжелом состоянии.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусКиевэпидемия


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